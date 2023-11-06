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Тихонов: «Сочи» вполне способен не проиграть «Динамо»

06 Ноября 2023 • 10:08 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
Через 7 ч. 37 мин.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо».

Эксперт считает, что южане способны отобрать очки у «бело-голубых», так как на выезде «Динамо» играет заметно хуже, чем дома.

«Динамо» на выезде — это далеко не то же самое, что «Динамо» дома. В гостях москвичи играют совсем не так уверенно, поэтому при должном старании и везении «Сочи» вполне способен как минимум не проиграть», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Также Тихонов признался, что не ждёт в предстоящей встрече большого количества забитых голов.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится сегодня, 6 ноября. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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