Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о поединке между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Хорошая возможность для «Рубина» поправить положение. «Урал» находится на спаде и раздает очки всем подряд. «Рубину» вполне по силам одержать хоть и минимальную, но победу», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч между «Уралом» и «Рубином» состоится сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.