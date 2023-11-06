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Тихонов дал прогноз на матч «Урал» - «Рубин»

06 Ноября 2023 • 10:01 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о поединке между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Хорошая возможность для «Рубина» поправить положение. «Урал» находится на спаде и раздает очки всем подряд. «Рубину» вполне по силам одержать хоть и минимальную, но победу», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч между «Уралом» и «Рубином» состоится сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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