Маслов — о непопадании в заявку на матч с «Локомотивом»: «Был удивлён решением Абаскаля»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о своём отсутствии в заявке команды на матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Футболист признался, что был удивлён решением главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Со здоровьем всё хорошо, ничего не случилось. Просто не попал в заявку, так решил тренер. Объяснил ли что-то Абаскаль? Нет, ничего не объяснял. Удивлён ли я? Да, удивлён», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Абаскаль больше не рассчитывает на Маслова.

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл за «Спартак» четыре матча, не сумев отметиться в них результативными действиями.