Сафонов: «Матч против «Зенита» будет решающим»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мыслями о предстоящем матче против петербургского «Зенита» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Все понимают, что следующий матч будет основополагающим, решающим. Но у нас все те же задачи - добиваться победы в каждой игре», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

После 14 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 29 баллами находится на второй позиции. Очная встреча команд состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 19:30 мск.