Сафонов - о матче с «Крыльями»: «Самая уверенная победа «Краснодара» в сезоне»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о домашней победе над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура чемпионата России. «Быки» выиграли со счетом 2:1.

«Это самая уверенная победа в этом сезоне с нашей стороны. У «Крыльев» практически не было моментов, они забили случайный гол. Мы могли выиграть этот матч с крупным счетом», - передает слова вратаря «РБ Спорт».

После 14 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла. В следующем туре состоится очная встреча этих команд.