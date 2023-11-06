Клубам РПЛ предложен венесуэльский защитник Маго

Венесуэльский защитник Луис Маго, который принадлежит аргентинскому «Банфилду», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорта».

Согласно сообщениям источника, услуги 29-летнего южноамериканца предложены ряду представителей РПЛ. Главными претендентами на Луиса считаются казанский «Рубин» и «Оренбург». Сам игрок не против переезда в Россию.

Срок действующего контракта Маго с «Банфилдом» истекает в конце 2023 года. В составе сборной Венесуэлы защитник провел 19 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.