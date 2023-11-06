Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубам РПЛ предложен венесуэльский защитник Маго

06 Ноября 2023 • 09:43 Комментировать

Венесуэльский защитник Луис Маго, который принадлежит аргентинскому «Банфилду», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорта».

Согласно сообщениям источника, услуги 29-летнего южноамериканца предложены ряду представителей РПЛ. Главными претендентами на Луиса считаются казанский «Рубин» и «Оренбург». Сам игрок не против переезда в Россию.

Срок действующего контракта Маго с «Банфилдом» истекает в конце 2023 года. В составе сборной Венесуэлы защитник провел 19 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Оренбург Банфилд трансферы футбола - зима 2024 Луис Маго ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.40 3.70 2.90
Видео
06.11.23 в 16:30
Урал Урал
Рубин Рубин
2.13 3.60 3.50
Видео
06.11.23 в 19:30
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
11:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагал 12 миллионов евро за колумбийского вингера
11:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Возможно, у Абаскаля сохранилась обида на Соболева»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «Осипенко — лидер «Ростова», с ним оборона намного надёжнее»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мендес: «ЦСКА победил «Пари НН» за счёт характера»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» потерял два очка в матче со «Спартаком»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА
10:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Локомотив» будет чемпионом, если улучшит реализацию»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Прогноз агента Селюка на матч «Урал» - «Рубин»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Оренбурга» против «Ростова»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворита матча «Сочи» - «Динамо»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Боселли: «В матче с ЦСКА нам просто не повезло»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Сочи» вполне способен не проиграть «Динамо»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Тихонов дал прогноз на матч «Урал» - «Рубин»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Маслов — о непопадании в заявку на матч с «Локомотивом»: «Был удивлён решением Абаскаля»
Все новости
Рекомендуем