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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вахания: «Будет интересно посмотреть на гонку «Краснодара» и «Зенита»

06 Ноября 2023 • 09:41 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
1 2.25 X 3.65 2 3.15
Через 2 ч. 25 мин.

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о соперничестве «Зенита» и «Краснодара» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Вахания признался, что успешный старт «быков» его не удивил, так как в этой команде собрано большое количество индивидуально сильных игроков. По словам футболиста, ему будет интересно понаблюдать за чемпионской гонкой этого сезона.

«Зенит» в каждом сезоне претендент на победу в РПЛ. «Краснодар»? Они стали играть в более прагматичный футбол, который и даёт результат. Будет интересно посмотреть на эту гонку», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

На сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Зенит» на два очка. Очная встреча этих команд состоится 11 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.

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