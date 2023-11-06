Вахания: «Будет интересно посмотреть на гонку «Краснодара» и «Зенита»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о соперничестве «Зенита» и «Краснодара» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Вахания признался, что успешный старт «быков» его не удивил, так как в этой команде собрано большое количество индивидуально сильных игроков. По словам футболиста, ему будет интересно понаблюдать за чемпионской гонкой этого сезона.

«Зенит» в каждом сезоне претендент на победу в РПЛ. «Краснодар»? Они стали играть в более прагматичный футбол, который и даёт результат. Будет интересно посмотреть на эту гонку», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

На сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Зенит» на два очка. Очная встреча этих команд состоится 11 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.