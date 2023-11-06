Геркус высказался о матче «Локомотив» - «Спартак»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о поединке между «железнодорожниками» и «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Дзюба забил гол, вы же видели, что он еще мог сделать. Второй тайм был интересный. Честно, я не ожидал такого результата. После удаления все думали, что «Локомотив» должен был выиграть», - передает слова Геркуса ТАСС.

Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. После 14 проведенных туров «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» находится на шестой позиции.