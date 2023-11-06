Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак — о матче с «Краснодаром»: «Гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу»

06 Ноября 2023 • 09:26 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Балтикой» (2:0) поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Напомним, что на данный момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первых «быков» на два очка.

«Мне кажется, гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу по итогам 18 туров. Но и это не будет играть решающего значения. Скорее, для настроения на большой перерыв», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Семак ещё теги

Новости по матчу

19:44
Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
19:36
Боков считает, что «Краснодар» будет лидировать в РПЛ до зимней паузы
17:59
Гранат: Матч «Зенита» и «Краснодара» не станет определяющим в борьбе за титул
17:59
Олусегун прокомментировал борьбу с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице РПЛ
17:44
Гранат считает, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ
17:30
Синицын: «Очная встреча «Краснодара» и «Зенита» всё расставит по своим местам»
17:20
Синицын — о «Зените»: «Не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки»
16:20
Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров РПЛ
16:01
Агент Васильева: «Дима не готов рассматривать другие команды, кроме «Зенита»
15:12
Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу
11:54
Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»
22:21
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»
21:41
Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»
13:06
Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»
16:00
Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»
15:29
Игрок «Зенита» Чистяков назвал битвой года предстоящий матч с «Краснодаром»
18:37
Бышовец: «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.40 3.70 2.90
Видео
06.11.23 в 16:30
Урал Урал
Рубин Рубин
2.13 3.60 3.50
Видео
06.11.23 в 19:30
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
11:32 · Россия. Премьер-лига
Чернов объяснил, почему Кукуян удалил Хлусевича в дерби
11:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагал 12 миллионов евро за колумбийского вингера
11:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Возможно, у Абаскаля сохранилась обида на Соболева»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «Осипенко — лидер «Ростова», с ним оборона намного надёжнее»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мендес: «ЦСКА победил «Пари НН» за счёт характера»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» потерял два очка в матче со «Спартаком»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА
10:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Локомотив» будет чемпионом, если улучшит реализацию»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Прогноз агента Селюка на матч «Урал» - «Рубин»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Оренбурга» против «Ростова»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворита матча «Сочи» - «Динамо»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Боселли: «В матче с ЦСКА нам просто не повезло»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Сочи» вполне способен не проиграть «Динамо»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Тихонов дал прогноз на матч «Урал» - «Рубин»
Все новости
Рекомендуем