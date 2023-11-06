Семак — о матче с «Краснодаром»: «Гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Балтикой» (2:0) поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Напомним, что на данный момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первых «быков» на два очка.

«Мне кажется, гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу по итогам 18 туров. Но и это не будет играть решающего значения. Скорее, для настроения на большой перерыв», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.