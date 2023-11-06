Комличенко верит, что «Ростов» сможет повторить результат прошлого сезона

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил перспективы своей команды в нынешнем сезоне.

По мнению 28-летнего футболиста, «Ростову» по силам повторить результат прошлого сезона, когда южане заняли четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

«Да, почему нет? Всё в наших руках и ногах, как говорится», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В 13 турах текущего розыгрыша РПЛ «Ростов» набрал 16 очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч южане проведут сегодня, 6 ноября, против «Оренбурга». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.