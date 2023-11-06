Бубнов предсказал результат матча «Сочи» - «Динамо»

Программу поединков 14-го тура Российской премьер-лиги закроют «Сочи» и московское «Динамо». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. С атакой у «Динамо» всё в целом неплохо, в обороне есть сложности. Но Личка постепенно и здесь налаживает игру. В любом случае, москвичи - фавориты. «Бело-голубые» сейчас сильнее», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка организует Liveresult.ru.