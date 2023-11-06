«Урал» - «Рубин»: Бубнов дал прогноз на матч

В рамках 14-го тура чемпионата России состоится матч между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином». Своим мнением по этому поединку поделился бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. У «Урала» непростая ситуация, но у команды опытный тренер, да и настрой будет соответствующий. В Екатеринбурге «шмелям» будет по силам выиграть», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Урал» - «Рубин» состоится сегодня, 6 ноября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.