Мстящий «Спартаку» Дзюба, разрывной Кейн и разошедшийся Доку: Обзор футбольного уик-энда

На выходных прошли очередные матчи национальных чемпионатов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего уик-энда.

«Краснодар» встрепенулся, а Промес вернулся

В чемпионате России произошла ситуативная двойная рокировка лидеров. На пьедестале менее суток побывал «Зенит». «Краснодар» объективно не мог это предотвратить – просто питерцы играли в этом туре раньше и победили «Балтику». Через день «быки» вернули всё на круги своя, обыграв «Крылья Советов». Но петербуржцы, естественно, считают, что круги своя – это лидерство «Зенита». В ближайшую субботу команда Семака постарается занять первое место уже безо всяких условностей. «Зенит» и «Краснодар» определят триумфатора первого круга в очном мега-матче. Это будет прямо вишенка на торте половины чемпионата.

ЦСКА, одержав волевую победу над «Пари НН», выкинул из первой тройки основательно захандрившие «Крылья». Впрочем, главным матчем тура смотрелось московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Промес возвратился после травмы и отдал ассист на Зиньковского, забившего впервые в текущем чемпионате. Это случилось уже после удаления Хлусевича. Но гвоздём программы стал укол Дзюбы в адрес своего «любимого» бывшего клуба. Артём по-футбольному украл у «Спартака» два очка, отличившись впервые почти за месяц. «Локомотив» не выиграл в РПЛ четвёртый раз подряд – антирекорд при Галактионове.

Травма Холанна, поздние пташки «МЮ» и «Ливерпуль»

В Англии «Манчестер Сити» вырвался на первое место по сценарию «Зенита». То есть пока главный конкурент не сыграл свой матч в туре. «Небесно-голубые» разнесли «Борнмут» с теннисным счётом 6:1. Холанн ничего не забил и не появился на второй тайм из-за травмы. Вместо него бремя супергероея на себя взвалил 21-летний Доку. Он стал самым молодым футболистом АПЛ, сделавшим четыре голевые передачи в одном матче. И самым молодым игроком Английской премьер-лиги с пятью очками в одной игре по системе «гол+пас» (прежде всего Доку открыл счёт во встрече с «вишнями»).

«Ман Сити» опередил «Тоттенхэм» на одно очко. «Шпоры» в понедельник вечером проведут очередное лондонское дерби – на этот раз против «Челси». А «Арсенал» с «Ливерпулем» уже успели разочаровать своих болельщиков. «Канониры» проиграли «Ньюкаслу», тогда как мерсисайдцы чудом избежали поражения, отыгравшись против дебютанта АПЛ «Лутон Таун» на 90+5-й минуте. Луис Диас сравнял счёт и показал футболку с призывом освободить его отца, похищенного в Колумбии. «Манчестер Юнайтед» тоже забил в компенсированное время, но с той разницей, что «красным дьяволам» гол Фернандеша принёс полновесные три очка, а не одно.

Кузяев участвует в голах, «Реал» теряет первое место

Кто ещё из больших клубов отскочил в концовке? «Барселона». Откровенно провалив первый тайм, команда Хави взяла своё на финише матча, когда тщетно пытавшийся победить «сине-гранатовых» «Реал Сосьедад» уже выдохся. Захарян так и остался в запасе – возможно, это следствие травмы Арсена, полученной им среди недели в Кубке короля. Как там мадридский «Реал»? А он утратил первое место. С тотальным преимуществом «сливочные» не обыграли в дерби «Райо Вальекано», поэтому в Ла Лиге единолично лидирует «Жирона». У неё-то в последнее время нет проблем – четыре победы кряду и наибольшее число забитых голов в чемпионате.

Головин сотворил гол и сделал результативную передачу – «Монако» благодаря этому обыграл «Брест». Вообще вся первая четвёрка во Франции одержала победы. «ПСЖ» разгромил «Монпелье», хотя Мбаппе обошёлся без результативных действий. Лидирует в Лиге 1 «Ницца». «Гавр» в концовке вырвал победу у «Тулузы», превратив 0:1 в 2:1. Тренер правильно не заменил Кузяева – Далер поучаствовал в обоих поздних голах своей команды на 83-й и 90+4-й минутах. «Гавр» забил и победил в чемпионате впервые за пять туров. А 78-летний Мирча Луческу ушёл из киевского «Динамо» и завершил тренерскую карьеру.

Дебютный гол Азмуна, результативные деяния Роналду

В Италии «Интер» с «Ювентусом» подоторвались от «Милана», неожиданно проигравшего дома «Удинезе». «Интер» одержал победу над «Аталантой» – Алексей Миранчук привычно отполировал скамейку. «Ювентус» быстрым голом уложил на лопатки «Фиорентину». Ещё отметим сверхволевую победу «Ромы» над «Лечче». «Волки» сначала пропустили – от экс-«ростовчанина» Алмквиста. Но класс сделал своё дело в добавленное время. На 90+1-й минуте свой первый гол за «Рому» забил бывший нападающий «Зенита» Азмун, а на 90+4-й точку внушительно поставил Лукаку.

«Бавария», униженная в Кубке «Саарбрюкеном» из третьей Бундеслиги, вдоволь отыгралась на дортмундской «Боруссии». 4:0 – и «шмели» капитально повержены. У Кейна – хет-трик и снайперский рекорд немецкого чемпионата (15 голов в первых 10 матчах). Но лидирует в Бундеслиге по-прежнему «Байер» Хаби Алонсо, у которого уникальная для «аптекарей» 10-матчевая победная серия во всех турнирах. В Саудовской Аравии «Аль-Наср» утвердился на втором месте за счёт выигрыша у «Аль-Халиджа». Роналду принял непосредственное участие в обоих голах своей команды, забив дальним ударом и оформив ассист Лапорту.

Кирилл Иванцов