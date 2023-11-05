Московский «Спартак» не планирует увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля в ближайшее время, об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Ситуация не изменилась. У Абаскаля достаточный кредит доверия, и на сегодня вопрос об отставке не является актуальным», - сообщил источник в разговоре с «Матч ТВ».

Контракт 34-летнего испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сегодня, 5 ноября, «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. В следующем туре их ждёт домашняя игра против «Ростова».