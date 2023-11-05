Салихова: Не понимаю, почему не играет Соболев

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о составе «красно-белых» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива».

Салихова не понимает, почему не играет Александр Соболев, ровно также она не понимала, почему Данил Пруцев столько времени сидел на скамейке запасных.

«Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский — игроки старта. У них один минус — это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что единственный мяч в составе «Спартака» забил нападающий Антон Зиньковский, который отличился в меньшинстве