Башкиров голом помог своему финскому клубу попасть в Лигу конференций

Российский полузащитник финского ВПС Евгений Башкиров подарил своему клубу место в Лиге конференций. Его команда встречалась с «Хонкой» в рамках финала плей-офф за выход в Лигу конференций на следующий сезон. Башкиров забил единственный гол в матче, который оказался победным.

Таким образом, ВПС по сумме двух встреч оказался сильнее «Хонки», 2:0 и теперь сыграет в следующем сезоне в квалификации в Лигу конференций УЕФА.

Напомним, что Башкиров стал игроком ВПС в марте 2023 года. До этого воспитанник «Зенита» выступал за «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и польский «Заглембе» (Люблин).