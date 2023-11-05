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Башкиров голом помог своему финскому клубу попасть в Лигу конференций

05 Ноября 2023 • 23:00 Комментировать

Российский полузащитник финского ВПС Евгений Башкиров подарил своему клубу место в Лиге конференций. Его команда встречалась с «Хонкой» в рамках финала плей-офф за выход в Лигу конференций на следующий сезон. Башкиров забил единственный гол в матче, который оказался победным.

Таким образом, ВПС по сумме двух встреч оказался сильнее «Хонки», 2:0 и теперь сыграет в следующем сезоне в квалификации в Лигу конференций УЕФА.

Напомним, что Башкиров стал игроком ВПС в марте 2023 года. До этого воспитанник «Зенита» выступал за «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и польский «Заглембе» (Люблин).

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Башкиров ВПС
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