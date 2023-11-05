Джикия: У меня был перелом ребра

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что у игрока сборной России перелом ребра. Футболист подтвердил данную информацию.

Джикия отметил, что его состояние стало получше, и скоро он будет в строю.

«На днях сделаем осмотр, и уже врачи примут решение, выхожу я в общую группу или нет. Это был перелом ребра. Уже прошло больше двух недель», - заявил Джикия журналистам.

29-летний футболист до полученной травмы редко появлялся на поле в стартовом составе после подписания контракта с сербским защитником Срджаном Бабичем. Однако он всё-таки провел сам матчей, но не смог отметиться результативными действиями.