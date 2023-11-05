Литвинов рассказал о своём состоянии после матча против «Локомотива»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём состоянии после матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1).

22-летний футболист был заменён на 87-й минуте на Наиля Умярова. Видно, что у него были определённые проблемы со здоровьем.

«Как здоровье? Всё хорошо. Устал», - приводит слова Литвинова «Чемпионат».

В текущем сезоне Литвинов принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «красно-белые» сыграют против «Ростова».