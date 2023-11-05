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Оздоев забил в ворота «Олимпиакоса», ПАОК одержал уверенную победу

05 Ноября 2023 • 22:52 Комментировать
Олимпиакос
2:4
ПАОК

ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, одержал уверенную победу в гостях над одним из сильнейших клубов Греции – «Олимпиакосом» - 4:2.

Россиянин помог своей команде довершить начатое и забил четвёртый гол, доведя счёт до неприличного – 4:0. Лишь в концовке встречи хозяева поля немного собрались и забили два гола в ворота гостей из Салоников, сократив разрыв.

Напомним, что гол стал для Оздоева третьим за ПАОК в чемпионате Греции. Ранее он оформил дубль в ворота «Атромитоса» 22 октября.

После победы ПАОК движется на четвёртом месте чемпионата Греции с 20 баллами. Первое место – у «Панатинаикоса» - 25 очков.

Протокол игры  
Олимпиакос2:4ПАОК
  38'Живкович Андрия (0:1)
  56'Брэндон Льямас (0:2)
  65'Брэндон Льямас (0:3)
  78'Оздоев Магомед (0:4)
(1:4) Фортунис Костас86'  
(2:4) Масурас Гиоргос90'  
Пасхалакис АлександросКини Марин 65' (Сольбаккен Ола ( 65') Поросо ДжексонРецос Панайотис  57'Марсело РодинейКамара Мохамед III  76'Эссе Сантьяго  45' 82' (Карвалью Жоау ( 82') Поденсе Даниэл 73' (Скарпа Густаво ( 73') Александропулос Сотириос 46' (Масурас Гиоргос ( 46') Фортунис КостасЭль-Кааби Аюб 72' (Йоветич Стеван ( 72')
Запасные: Биэл ПепВрусаи МариусЦолакис КостасНтои Андреас-Ричардос
Котарски ДоминикКедзёра ТомашСастре ХуанКулиеракис КостасБаба Абдул-РахманМейте Суалихо 90' (Циггарас Теохарис ( 90') Оздоев Магомед 89' (Шваб Штефан ( 89') Живкович Андрия 89' (Цимас Стефанос ( 89') Мург ТомасТайсон Фреда 73' (Константелиас Янис ( 73') Брэндон Льямас  57' 82' (Десподов Кирилл ( 82')
Запасные: Трост-Эконг ВиллиамМихаилидис ЯннисЛуиш РафаэлЖивкович Живко
05 ноября. Стадион "Караискакис" (Пирей).

 

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Олимпиакос ПАОК Магомед Оздоев ещё теги

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