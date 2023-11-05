Оздоев забил в ворота «Олимпиакоса», ПАОК одержал уверенную победу

ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, одержал уверенную победу в гостях над одним из сильнейших клубов Греции – «Олимпиакосом» - 4:2.
Россиянин помог своей команде довершить начатое и забил четвёртый гол, доведя счёт до неприличного – 4:0. Лишь в концовке встречи хозяева поля немного собрались и забили два гола в ворота гостей из Салоников, сократив разрыв.
Напомним, что гол стал для Оздоева третьим за ПАОК в чемпионате Греции. Ранее он оформил дубль в ворота «Атромитоса» 22 октября.
После победы ПАОК движется на четвёртом месте чемпионата Греции с 20 баллами. Первое место – у «Панатинаикоса» - 25 очков.
Протокол игры
|38'Живкович Андрия (0:1)
|56'Брэндон Льямас (0:2)
|65'Брэндон Льямас (0:3)
|78'Оздоев Магомед (0:4)
|(1:4) Фортунис Костас86'
|(2:4) Масурас Гиоргос90'
Пасхалакис Александрос•Кини Марин65' (Сольбаккен Ола (65') •Поросо Джексон•Рецос Панайотис• 57'Марсело Родиней•Камара Мохамед III• 76'Эссе Сантьяго 45'82' (Карвалью Жоау (82') •Поденсе Даниэл73' (Скарпа Густаво (73') •Александропулос Сотириос46' (Масурас Гиоргос (46') •Фортунис Костас•Эль-Кааби Аюб72' (Йоветич Стеван (72')
Котарски Доминик•Кедзёра Томаш•Састре Хуан•Кулиеракис Костас•Баба Абдул-Рахман•Мейте Суалихо90' (Циггарас Теохарис (90') •Оздоев Магомед89' (Шваб Штефан (89') •Живкович Андрия89' (Цимас Стефанос (89') •Мург Томас•Тайсон Фреда73' (Константелиас Янис (73') •Брэндон Льямас 57'82' (Десподов Кирилл (82')
05 ноября. Стадион "Караискакис" (Пирей).
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