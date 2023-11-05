Оздоев забил в ворота «Олимпиакоса», ПАОК одержал уверенную победу

ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, одержал уверенную победу в гостях над одним из сильнейших клубов Греции – «Олимпиакосом» - 4:2.

Россиянин помог своей команде довершить начатое и забил четвёртый гол, доведя счёт до неприличного – 4:0. Лишь в концовке встречи хозяева поля немного собрались и забили два гола в ворота гостей из Салоников, сократив разрыв.

Напомним, что гол стал для Оздоева третьим за ПАОК в чемпионате Греции. Ранее он оформил дубль в ворота «Атромитоса» 22 октября.

После победы ПАОК движется на четвёртом месте чемпионата Греции с 20 баллами. Первое место – у «Панатинаикоса» - 25 очков.