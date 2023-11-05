Российский полузащитник Павел Могилевец покинул один из сильнейших клубов Армении – «Урарту». Игроком ереванской команды Павел стал лишь в минувшем июле на правах свободного агента.
Всего за это время футболист успел провести за команду 11 матчей, не отметившись голевыми действиями. Он подписал с клубом контракт на один сезон.
В «Урарту» поблагодарили полузащитника за проделанную работу и пожелали всего наилучшего. А также отметили, что контракт был расторгнут обоюдно.
Напомним, что Могилевцу 30 лет, он является воспитанником «Зенита». Во взрослой карьере выступал за родной клуб, казанский «Рубин», «Ростов», «Химки», «Нижний Новгород», «Бунёдкор».
Бан пользователя