Российский полузащитник Павел Могилевец покинул один из сильнейших клубов Армении – «Урарту». Игроком ереванской команды Павел стал лишь в минувшем июле на правах свободного агента.

Всего за это время футболист успел провести за команду 11 матчей, не отметившись голевыми действиями. Он подписал с клубом контракт на один сезон.

В «Урарту» поблагодарили полузащитника за проделанную работу и пожелали всего наилучшего. А также отметили, что контракт был расторгнут обоюдно.

Напомним, что Могилевцу 30 лет, он является воспитанником «Зенита». Во взрослой карьере выступал за родной клуб, казанский «Рубин», «Ростов», «Химки», «Нижний Новгород», «Бунёдкор».