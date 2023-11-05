Джикия — о конфликте Соболева с прессой: К игрокам нужно относиться с уважением

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации со своим одноклубником Александром Соболевым, который публично заявил, что принял решение бойкотировать общение со СМИ.

«А почему он так с вами поступает? Подумайте и соберитесь все вместе, обсудите, что нужно с уважением относиться к футболистам и не провоцировать их», - приводит слова Джикии Sport24.

Напомним, что после октябрьских сборов сборной России в СМИ появилась информация о том, что у форварда и наставника столичного клуба Гильермо Абаскаля есть конфликт. Соболев был отстранён от тренировок с основной командой из-за нарушения дисциплины.