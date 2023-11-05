Джикия подвёл итоги матча против «Локомотива»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива», которое завершилось вничью со счётом 1:1.
«Были хорошие моменты, в конце могли забить. Играли в меньшинстве долгое время, было удаление. Хотели выиграть, но сегодня ничья», - приводит слова Джикии «Чемпионат».
Напомним, что в концовке первого тайма «красно-белые» остались в меньшинстве, однако открыли счёт в матче благодаря голу Антона Зиньковского, но они не смогли удержать свое преимущество пропустив от Артёма Дзюбы.
Напомним, что «Спартак» не может одержать победу на протяжении трех игр (включая Кубок России).
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