Галактионов рассказал о состоянии Глушенкова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии нападающего Максима Глушенкова, который получил повреждение в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака» и покинул поле до финального свистка.

«Насколько серьёзно, покажет обследование. По горячим следам сложно говорить», - приводит слова Галактионова «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют против «Ахмата» на «РЖД Арене».