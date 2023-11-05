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Мостовой: Если бы сегодня Соболев сыграл, то это не помогло бы «Спартаку»

05 Ноября 2023 • 22:25 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде сыграли вничью против «Локомотива» (1:1).

Мостовой отметил, что ему понравилась игра его бывшей команды, особенно по сравнению с игрой в Воронеже. 

«Соболев мог стать джокером сегодня? Это очень сложный вопрос, ведь у такой команды не должно быть определяющих футболистов, в «Спартаке» должна решать команда», - приводит слова Мостового «РБ Спорт». 

Напомним, что Соболев был в заявке команды, но так и не появился на поле. 

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Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой ещё теги
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