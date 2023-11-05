Галактионов: «У Глушенкова болезненный ушиб»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов для «Матч ТВ» дал комментарий после игры со «Спартаком».

- Как «Локомотив» позволил «Спартаку» в меньшинстве создать больше моментов, чем при игре в полных составах?

- Я думаю, что, во-первых, те эмоции, которые у нас были, они немного перехлестывали, потому что хотели сравнять и выйти вперед. Попадались на контратаках, плюс повреждение Глушенкова. У нас была дилемма выпускать туда игрока средней линии или нападающего. Мы приняли решение опустить Миранчука ниже и выпустить второго игрока в атаку, чтобы еще больше усилить давление. Поэтому разрывы определенные получались.

- По заменам. Вы использовали три слота по заменам к 78-й минуте. Сами себя ограничили и вместо пяти допустимых замен использовали только три. Это запланированный ход или где-то могли забыть об этих слотах?

- Нет, о слотах мы не забыли. Понятно, что требовались изменения, но не могли себе позволить масштабные изменения, потому что любая замена может как усилить игру, так и ослабить, поэтому точечно пытались влиять на ход и характер матча.

- После травмы Глушенкова, кажется, скамейка и тренерский штаб быстро отреагировали, что необходима экстренная замена. Есть ли примерное понимание, что с коленом?

- Пока нет, был болезненный ушиб. Посмотрим сейчас. Я думаю, что обследование проведем и поймем более точно.

- Но страшных слов типа «рецидив» мы не слышим?

- Надеюсь, что нет.