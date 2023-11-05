Защитник «Спартака» Денисов — о ничьей с «Локомотивом»: «Рад за команду»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде сыграли вничью против «Локомотива» (1:1).

Игрок отметил, что всегда хочется большего, но было тяжёлой победить в такой игре, в которой было удаление в первом тайме.

«Очень рад, что команда смогла забить. Один мяч пропустили, но со стороны смотрелись хорошо. Рад за команду», - приводит слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, что после за тур до конца первого круга подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.