Уверенная ничья в меньшинстве: кто из игроков «Спартак» лучше других смотрелся против «Локомотива»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Московское дерби удалось на славу. Эмоции, нервы, загубленные моменты, удаление. Уже традиционный гол Дзюбы в ворота «Спартака». Всего 1:1, однако после матча «красно-белых» хочется похвалить. Они час игрового времени действовали в меньшинстве, но не позволили себе скатится в глухую игру от обороны. И вообще, не сильно было заметно численное преимущество «Локомотива»,

Ближе к победе, конечно, были «железнодорожники», но и «красно-белые» могли забрать победу, попади Промес в угол на последних минутах. Кто же из футболистов Абаскаля положительно повлиял на картину игры? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 14:9, в створ ворот – 5:2, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Хороший матч провёл Максименко. Из ошибок только одна неудачная игра на выходе и скидка к ударной позиции Тикнизяна. В голе Дзюбы что-то сделать уже было невозможно, зато совершил четыре сейва, вовремя выдвинулся на Рыбчинского, смазав его подготовку к удару из убойной позиции.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Заменил Бабича, да так заменил, что почти не вспоминали про Срджана. Разве что проход Глушенкова через центр можно ставить в укор Чернову, но там собрался чуть ли не весь «Спартак», откровенно проворонивший эпизод. Никита же в центре был почти непроходим – три отбора, три заблокированных удара, пять выигранных единоборств.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,5. Надёжен был и Дуарте, который особенно в первом тайме просто мастером перехватов слыл. Хорош был и в отборе (три удачных действия), и в борьбе. Тоже стал жертвой смуты при голевом проходе Глушенкова, но в остальное время действовал надёжно.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,0. Один эпизод завершил матч для Хлусевича. Упустил Миранчука, но не мог упустить эпизод. Подкат и раннее удаление, подставившее команду на игру в меньшинстве.

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 5,0. На другом фланге тоже с проблемами. Рябчуку повезло, что Самошников был нацелен больше на оборону и не активничал. Когда на фланг Олега смещался Глушенков – сразу приходила опасность. Рябчук же хорошими подключениями на запомнился.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Огромный объём работы проделал Литвинов, с этим и связана его травма в конце матча. Руслан отлично вёл борьбу – пять выигранных эпизодов из шести + четыре отбора. Отлично видел поле и добавлял ширину – четыре точные диагонали, толково держал темп, выбирал позицию.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,5. Коллегой Литвинова по опорной зоне стал Пруцев и тоже отыграл хорошо. Данил взял на себя чуть больше атакующих обязанностей, поэтому больше выделялся впереди. В активе Пруцева четыре ключевые передачи, одна из которых – предголевой прострел на Поомеса.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. А вот и персона из центра, которая провалилась. Литвинов цементировал опорную зону, Пруцев поднимался выше, а Игнатов искал зоны. Искал, да не нашёл. Только жёлтая карточка в пассиве и полное отсутствие в игре. Абаскаль выдержал ровно час такого футбола от Игнатова.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 8,0. Голом Зиньковский лишь подкрепил свою активность, терзавшую «Локомотив» 73 минуты. Только Антон будил абсолютно сонный «Спартак» в первом тайме, только его удары и проходы на дриблинге (три удачных) несли опасность. А затем ещё и в необычной роли раскрылся Зиньковский, совершив три перехвата.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о. Отыграл только тайм, за который ничем не запомнился. Ожидаемо стал жертвой замены.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,0. В этом матче уступил роль первой скрипки Зиньковскому, был не так заметен. И даже голевая передача на Антона скорее заслуга Пруцева, создавшего момент. На классе Промес напрягал оборону «Локо», умно поддерживал атаки и даже мог принести победу, но чуть не попал в дальний угол.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. Вышел в перерыве, добавив класса на правом фланге. Но главный свой момент Мозес выиграл при обороне своих ворот – на линии остановил удар Тикнизяна. За это спасение сразу прибавляем полбалла.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.