Абаскаль: «После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Локомотивом».

- Тайм в меньшинстве, ничья на выезде. Удовлетворены ли вы результатом?

- Я, конечно, доволен, но мы должны были брать три очка. Думаю, что в первом тайме соперник только один раз доходил до финальной трети. Мы полностью контролировали мяч в фазе владения мячом и без него. Но, к сожалению, несчастный случай, что произошел, приговорил нас. Мы пообщались в перерыве. После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись в каждом эпизоде. К сожалению, мы пропустили этот гол, но команда действительно показала лучшую самоотдачу, билась до последнего, поэтому поздравляю ребят.

- Второе удаление подряд - тенденция или просто совпадение и нелепая случайность?

- Нет, они абсолютно разные.

- Тео Бонгонда вышел в концовке на левый фланг. С какими задачами он туда выходил? Мы привыкли видеть от него удары. Слева бить по воротам ему было просто неудобно.

- Тео провел хорошую игру. Бить оттуда неудобно, но у него есть скорость. Мы рассчитывали именно на это, потому что на правом фланге нам нужно было держать всё под контролем. Как мы это и делали с Виктором и Пруцевым. Мы понимали, насколько опасным может быть «Локомотив» на флангах. Поэтому мы сделали ставку на скорость Тео Бонгонда. Были на самом деле моменты и у Руслана Литвинова, он там не увидел и отдал на другой фланг. В целом Тео хорошо провел матч. Он и в Испании до этого играл там, поэтому так.