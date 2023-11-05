Губерниев — о столичном дерби: «Локомотив» смотрелся интереснее»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прошедшем столичном дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», которое завершилось вничью со счётом 1:1.

Телеведущий отметил, что «железнодорожники» играли поинтереснее, особенно во втором тайме, когда команды задвигались, но считает, что им нужно было одерживать волевую победу.

«Много было борьбы, хочется видеть у команды запас прочности. Но все же «Локомотив» смотрелся интереснее», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце первого тайма подопечные Михаила Галактионова остались в большинстве после удаления защитника Даниила Хлусевича за фол последней надежды.