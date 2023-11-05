Зиньковский: «По игре даже вдесятером были лучше»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Локомотивом».

- Как был забит гол в меньшинстве? Наверное, вдвойне приятно?

- Не то, чтобы в меньшинстве приятно, просто настраивали себя, что можем использовать свои моменты, что они точно будут. Сразу же в начале второго тайма забили. Квинси стоял, он принял мяч, крикнул ему, он скинул, я просто пробил. Получилось, что забил. Жалко, что рано пропустили, но в принципе, мы не тянули матч и хотели выиграть, создавали моменты. Я думаю, по игре даже вдесятером были лучше.

- Искали свои моменты через передачи низом в том числе? Потому что габаритного того же Соболева не было сегодня.

- Да, поэтому играли больше низом, но и соперник поджимал. Понятное дело, ведь их было больше. Приходилось и верхом выбивать, теряли мяч, но это понятное дело.

- Насколько повлияло на вашу игру удаление? Что поменялось в игре в целом, помимо того, что выбивали?

- Ничего не поменялось, мы вышли и старались играть в тот же футбол. Только поменялось то, что нас было на одного меньше. Но все знали, что моменты будут, должны их реализовать просто и сыграть так, как сыграли. Хотели, конечно, выиграть, но чуть не получилось.

- Пруцева признали лучшим игроком матча. Есть объяснения, почему?

- Я думаю, он столько работы сделал. Каждый матч можно лучшего ему давать. Он много работы делает беговой, отбирает. Вообще все делает на поле, молодец.

- Насколько довольны результатом? Была такая серия с «Факелом», «Краснодаром» проиграли. А сегодня на характере выстояли.

- Выстояли, не сказал бы, что выстояли. По мне, это потерянные два очка в любом случае. Даже с удалением.