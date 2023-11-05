«Спартак» не проиграл десятое московское дерби подряд

Столичный «Спартак» вечером воскресенья поделил очки с «Локомотивом» в гостях – 1:1. Таким образом, московский клуб не проиграл десятое московское дерби подряд, сообщает Opta Sports.

Это лучшая серия «красно-белых» с 2005-2007 годов. Тогда у клуба было 14 матчей подряд без поражений против оппонентов, представляющих столицу России.

В следующем, 15-м туре Премьер-лиги «Спартаку» предстоит сыграть против «Ростова» дома. После ничьей спартаковцы делят 5-7 места турнирной таблицы РПЛ с двумя другими московскими клубами – «Динамо» и «Локомотивом», у всех по 21 набранному баллу.

«Спартак» в меньшинстве удержал ничью с «Локомотивом»