Пруцев: «Даже когда играли в меньшинстве, могли забивать и выигрывать этот матч»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Спартак» Данил Пруцев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Результат удовлетворительным вообще никак нельзя назвать?

- Понятное дело хотели победить, дерби все-таки. Играли в меньшинстве с конца первого тайма, вдесятером было тяжело. Даже когда играли в меньшинстве, могли забивать и выигрывать этот матч. Так что расстроены, что не получилось взять три очка.

- Расскажите, что случилось в перерыве? Потому что «Спартак» вышел действительно командой, нацеленной на победу даже в меньшинстве. Масса моментов, что говорил Абаскаль?

- То, что тренер говорил, останется в раздевалке, но вышли заряженные, хотели победить, вышли и бились за всех и все за одного. К сожалению, не вышло.