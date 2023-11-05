«Локомотив» выдал худшую серию без побед при Галактионове в РПЛ

Столичный «Локомотив» воскресным вечером поделил очки с московским «Спартаком». «Железнодорожники» не смогли воспользоваться численным преимуществом и сыграли с «красно-белыми» вничью – на гол Антона Зиньковского ответил Артём Дзюба.

Таким образом, «Локо» выдал худшую серию без побед при Михаиле Галактионове, который возглавил команду порядка года назад - клуб не побеждает в четырёх матчах РПЛ подряд.

Напомним, что до матча со «Спартаком» в РПЛ «Локомотив» сыграл в две ничьих подряд с «Уралом» (2:2) и московским «Динамо» (0:0), а после проиграл «Ростову» - 0:1.

Больше подробностей о вечерней ничьей читайте в нашем обзоре.