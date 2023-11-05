«Краснодар» забил «Крыльям» самый ранний гол команды в этом сезоне РПЛ

В воскресенье «Краснодар» в важнейшем матче принимал самарские «Крылья Советов». Игра завершилась победой «быков», 2:1, счёт на 16-й минуте первого тайма открыл форвард хозяев Джон Кордоба.

Как сообщает после матча телеграм-канал «Цифроскоп», этот гол стал самым ранним для «Краснодара» за 14 прошедших туров сезона Премьер-лиги. Ранее 16-й минуты «быки» ещё не забивали своим соперникам.

А ещё гол стал 500-м, пропущенным «Крыльями Советов» в чемпионатах России в первых таймах.

Отметим, что в матче с «Крыльями» «Краснодар» одержал свою двадцатую домашнюю победу в чемпионатах России со счетом 2:1. Больше подробностей о состоявшейся игре – в нашем ревью.