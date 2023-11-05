Роша избежал травмы по итогам матча против «Пари НН»

Пресс-служба московского ЦСКА рассказала о состоянии бразильского защитника Виллиана Роши, который покидал стадион, прихрамывая на правую ногу, после матча 14-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН».

«Здесь нет поводов для беспокойства. Никакой травмы у Виллиана нет, обычное состояние после тяжелой игры, — заявили в пресс‑службе «армейцев» «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Владимира Федотова одержали победу со счётом 3:2 и поднялись на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА сыграет против воронежского «Факела» на выезде. Поединок состоится в субботу, 11 ноября.