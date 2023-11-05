Удаление Хлусевича и спасительный гол Дзюбы: «Спартак» в меньшинстве удержал ничью с «Локомотивом»

«Локомотив» и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 5 ноября на стадионе «РЖД Арена».

Московское дерби и по совместительству главный матч 14-го тура закрывало воскресную программу. Сейчас «Спартак» и «Локомотив» сами не знают, что от себя ожидать, поэтому матч ожидался с особым интересом, фаворита назвать не мог никто. Дзюба, Глушенков и Антон Миранчук против «Спартака», ослабленного отсутствием Бабича и Джикии. Из удивительного – на скамейку запасных вернулись Бонгонда, Мартинс и Соболев, у «Локо» довольно ожидаемо «присел» Сергей Пиняев.

Все эти перестановки будто удивили сами игроков. Либо они решили уважительно отнестись к сопернику, либо только сыгрывались в первые минуты матча. Даже борьбы плотной не было, но и футбол осмысленный тоже отсутствовал. Атаки без особых скоростей, моментов опасных естественно не было, зрители наблюдали только неплохие дальний удары. Так бы и продолжалось до конца тайма, но взорвал игру один выпал «Локомотива».

Слева продрались хозяева, пошла передача чуть в спину Дзюбе, но тот сложился и головой отдал на ход Миранчуку. Антон выходил на рандеву с голкипером, но его в подкате снёс Даниил Хлусевич. Пауза, просмотр эпизода и удаление. Фол последней надежды прочитал арбитр, в дополнение пошёл опаснейший стандарт, мяч был установлен аккурат внутри дуги штрафной площади. Артём Дзюба на авторитете взял на себя ответственность, но из этой шикарной позиции пробил в «стенку».

Тот стандарт ничего не принёс, так через пару минут «Локо» придумал другой. Теперь уже пошёл навес с правого фланга, Максим Глушенков выиграл воздух и пробил в ближний угол – спас Александр Максименко. По сути, единственный опасный момент за первый тайм. Вторая половина встречи началась с замены Медины на Мозеса. И с гола «Спартака», да именно так, в меньшинстве.

Пруцев прострелил от лицевой линии, Промес головой скинул мяч назад, а набежавший Антон Зиньковский вколотил под перекладину – 0:1. Яркой вспышкой стал этот гол, но всё моментально вернулось на ожидаемые рельсы. «Локомотив», игравший в большинстве, прижал соперника к воротам и довольно быстро счёт сравнял. Максим Глушенков словно нож сквозь масло прорвался по центру, собрал на себя ровно всех и успел протолкнуть на Дзюбу. Артёму хладнокровно решил эпизод, с шести метров пробив мимо Максименко – 1:1.

Нервная игра началась при равном счёте, «Спартак» более не прижимался к воротам так явно, но мог пропустить после корнера. Максименко выиграл верх, однако кулаком смахнул мяч точно на Тикнизяна. Наир метров с 15 пробил в створ, попав в Мозеса, занявшего правильную позицию на линии ворот. В концовке ещё Рыбчинский бил из убойной позиции, имея перед собой только Максименко, но в створ ворот не попал.

А в самом конце матча мог отличиться Промес. Пруцев притащил ему мяч на угол штрафной площади, но удар Квинси пролетел рядом с дальним углом. Всё на этом, московское дерби победителя не увидело. Ничья.