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Латышонок не поможет «Балтике» в этом году официально

05 Ноября 2023 • 21:22 Комментировать

У голкипера «Балтики» Евгения Латышонка диагностировано повреждение внутренней боковой связки колена, об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Напомним, что вратарь получил повреждение в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» и не смог доиграть встречу до конца.

Отмечается, что Латышонок не поможет своей команде в нынешнем календарном году.

«Женя, все наши мысли с тобой! Желаем скорейшего возвращения!» - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности. 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Евгений Латышонок
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