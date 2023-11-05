У голкипера «Балтики» Евгения Латышонка диагностировано повреждение внутренней боковой связки колена, об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Напомним, что вратарь получил повреждение в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» и не смог доиграть встречу до конца.

Отмечается, что Латышонок не поможет своей команде в нынешнем календарном году.

«Женя, все наши мысли с тобой! Желаем скорейшего возвращения!» - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.