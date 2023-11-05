Сейчас проходит матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

На столичном дерби присутствует бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Специалист перед началом матча попал в объективы телекамер, на нём был надет «красно-зеленый» шарф, однако уже во втором тайме экс-наставник «красно-белых» надел шарф своей бывшей команды.

Напомним, что последним клубом 60-летнего тренера был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество летом этого года после вылета из Лиги чемпионов.

Прямая текстовая трансляция столичного дерби проходит на сайте Liveresult.ru.