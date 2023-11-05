Нгамалё отправился с «Динамо» на матч против «Сочи»

Вингер столичного «Динамо» Муми Нгамалё может принять участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

По информации «Спорт-Экспресса», камерунский футболист оправился от повреждения, из-за которого пропустил предыдущие два матча «бело-голубых» и поехал с «Динамо» на игру против южного клуба.

Напомним, что «Сочи» примет «Динамо» в понедельник, 6 ноября. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени. В 12 матчах в рамках Премьер-лиги Нгамалё забил два гола при трёх результативных передачах.