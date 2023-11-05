Дзюба забил «Спартаку», счёт в матче с «Локомотивом» сравнялся

В главном матче дня в Премьер-лиге всё начинается сначала. «Спартак» в меньшинстве забил «Локомотиву» в начале второго тайма после скидки Квинси Промеса на набежавшего Антона Зиньковского. Но «красно-белые» недолго вели в счете и все же пропустили в ответ от Артёма Дзюбы, любителя забивать бывшим командам. Максим Глушенков по центру продрался в штрафную, мог уже терять мяч, но успел его отбросить левее, и Дзюба аккуратно покатил в дальний нижний угол ворот - 1:1.

В онлайн-таблице у команд по 21 очку, они делят пятое место. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.