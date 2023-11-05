«Спартак» в меньшинстве повёл в матче с «Локомотивом»

Во втором центральном матче 14-го тура Премьер-лиги играют «Локомотив» и «Спартак». «Красно-белые» ещё в конце первого тайма остались в меньшинстве, но даже вдесятером провели результативную атаку. У гостей мяч долго гулял у штрафной, последовал прострел в центр, Квинси Промес спиной к воротам откатил чуть назад, и Антон Зиньковский вонзил мяч под перекладину ворот «Локомотива».

На эту минуту «Спартак» поднимается на четвертое место, а соперник делит седьмую строчку. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.