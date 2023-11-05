Генеральный директор «Пари НН»: Досадный проигрыш, подарили ЦСКА победу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение в матче 14-го тура Премьер-Лиги против ЦСКА.

«Не получилось в этот раз. Досадный проигрыш, подаренный сопернику. Ошибки с нашей стороны повлияли на результат. Хотя, не для красного словца, играли мы хорошо», — написал функционер нижегородцев в телеграм-канале. Также Мелик-Гусейнов поблагодарил болельщиков клуба за поддержку в Москве, отметив, что команда сделает работу над ошибками перед следующей встрече.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Пари НН» со счётом 3:2. Нижегородцы дважды упустили лидерство, ведя 2:1 к 71-й минуте. «Армейцы» вышли на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.