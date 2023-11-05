Давила рассказал о своём игровом времени в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался об игровом времени, которое он получает в составе столичного клуба.

Форвард отметил, что у него не было возможности обсудить этот вопрос с тренерским штабом.

«Как игрок я принимаю любые тренерские решения. С моей стороны стараюсь быть готовым полностью», - приводит слова Давилы «Чемпионат».

Напомним, что чилиец пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе ЦСКА Давила принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.