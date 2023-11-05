Давила — о победном голе в ворота «Пари НН»: Это наигранная комбинация

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о победном голе в ворота «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что рад тому, что такая победа совпала с его днем рождения.

Чилиец отметил, что «армейцы» часто работают над такими такие комбинациями во время тренировочного процесса.

«К крайний нападающий доходит практически до лицевой линии и отдает назад, в зону подбора, и мы забиваем. В команде часто это тренируем, и сегодня наши наработки сработали», - приводит слова Давилы Sport24.

Этот гол стал вторым для 26-летнего форварда в текущем сезоне РПЛ.