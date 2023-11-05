Чанов: К Акинфееву и Нигматуллину нет претензий по пропущенным голам

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре Игоря Акинфеева и Артура Нигматуллина в матче РПЛ между ЦСКА и «Пари НН».

«Мне всегда хочется, чтобы Игорь играл «на ноль», но сегодня два моих ученика встретились и переживал за каждого. Рад, что ни к Игорю, ни к Артуру нет претензий по пропущенным голам», - приводит слова специалиста Metaratings.ru. По его словам, нельзя обвинять голкиперов, поскольку ни в одном из пяти пропущенных мячей.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Пари НН» со счётом 3:2, уступая в счёте к 71-й минуте. «Армейцы» вышли на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 14-ти туров.