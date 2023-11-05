Хлусевич удалён в концовке первого тайма за фол последней надежды

Сейчас проходит матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

На 39-й минуте встречи «красно-белые» остались в меньшинстве после удаления защитника Даниила Хлусевича, который совершил фол последней надежды на полузащитнике Антоне Миранчука, который выходил один на один с Александром Максименко.

Многие подумали, что будет назначен 11-метровый удар, однако после разговоров с судьёй на VAR главный арбитр Павел Кукуян назначил штрафной удар, так как фол был до линии штрафной.

Прямая текстовая трансляция столичного дерби проходит на сайте Liveresult.ru.