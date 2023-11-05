Председатель совета директоров «Пари НН»: Будем работать над психологией после поражения от ЦСКА

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о поражении от столичного ЦСКА в 14-м туре Российской премьер-лиги.

«Рад, что наконец-то забили в гостях — и сразу два. Но, конечно, обидно проигрывать в игре, где ты хуже не был. В футболе мелочей не бывает, провалили 5 минут и проиграли. Будем работать над психологией», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

По словам функционера, нижегородцам некого бояться, поскольку в «Пари НН» хорошая команда, способная играть в футбол.

Напомним, что подопечные Сергея Юрана уступили со счётом 2:3, ведя в счёте к 71-й минуте. «Пари НН» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.