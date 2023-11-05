Сейчас проходит столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

В объективы телекамер попал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, на котором был «красно-зеленый» шарф.

Напомним, что Черчесов играл, а также на протяжении одного сезона возглавлял «красно-белых».

Последним клубом 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество минувшим летом после вылета из Лиги чемпионов.

Прямая текстовая трансляция столичного дерби, которое проходит на «РЖД Арене», идёт на сайте Liveresult.ru.