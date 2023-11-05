Чалов: Не хочу сглазить Файзуллаева

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов высказался об игре вингера «армейцев» Аббосбека Файзуллаева.

«Не хочу Файзуллаева сглазить. Он большой молодец! Пусть дальше работает», – приводит слова нападающего московского клуба «Чемпионат».

Напомним, что 20-летний полузащитник присоединился к ЦСКА из «Пахтакора» прошедшим летом за 500 тысяч евро. В 13 матчах в рамках всех состязаний узбекский вингер забил один гол при шести результативных передачах. После 14-ти туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионате с 24 очками.