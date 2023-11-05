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Матч против «Спартака» стал 200-м для Баринова в футболке «Локомотива» официально

05 Ноября 2023 • 19:55 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.75
1-й тайм

Сейчас проходит матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

С первых минут на поле появился полузащитник Дмитрий Баринов. Таким образом, капитан «красно-зеленых» проводит свой 200-й матч в футболке «Локомотива».

Перед началом матча футболист получил памятную футболку.

«Поздравляем капитана с большим достижением! Желаем новых побед и трофеев вместе с «Локо»! - говорится в официальном телеграм-канале «Локомотива».

За 200 проведенных игр 27-летний опорный полузащитник девять раз поразил ворота соперников и отметился 13 результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов

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