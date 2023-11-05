Сейчас проходит матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

С первых минут на поле появился полузащитник Дмитрий Баринов. Таким образом, капитан «красно-зеленых» проводит свой 200-й матч в футболке «Локомотива».

Перед началом матча футболист получил памятную футболку.

«Поздравляем капитана с большим достижением! Желаем новых побед и трофеев вместе с «Локо»! - говорится в официальном телеграм-канале «Локомотива».

За 200 проведенных игр 27-летний опорный полузащитник девять раз поразил ворота соперников и отметился 13 результативными передачами партнёрам по команде.